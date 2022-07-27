林智堅辭去新竹市長投入桃園市長選戰，卻先後被捲入「論文門」及「球場門」爭議，讓民進黨陷入是否「換堅」的傳聞風波。對此，日前曾語出驚人「一屍五命」的立委高嘉瑜，今(27日)上《新聞大白話》節目表示，綠營對論文案應該要說清楚，對學術倫理及選民才有交代，否則話題吵下去變成一種「凌遲」。

高嘉瑜說，「目前看起來黨內大家認為說還不至於要『換堅』，但是對於論文的事情，我認為應該要說清楚，趕快清理戰場，趕快止血。否則一直執著在論文或棒球場的事情，當然對我們的選情會有所影響，因為我們這次推出的候選人，當然是希望能『強強聯手』，在政策和政見方面，能夠讓大家看到；但是如果說整個選戰焦點都在這裡的話，對於選民期待能夠拋出好的政見，就沒辦法去聚焦，這我覺得很可惜。」

高嘉瑜(左)面對主持人陳諺瑩(右)詢問會否「換堅」？笑虧「一屍五命」先死的是她自己。（取自《新聞大白話》）

她認為，「大家在意的是候選人對市政願景能不能講得很好，讓大家能夠支持，這才是重點。不能說『國民黨這麼爛』，然後你就期待能躺著當選，這對人民來講也不是一件好事。所以對這個議題，我們的責任在於能夠把論文的事情說清楚，讓大家沒有疑惑。」

高嘉瑜表示，「但是現在看起來各說各話的情形非常嚴重，像余正煌他今天也出來堅決地說他沒有抄襲，那林智堅當然也說他是原創。所以最後當然就是由學術倫理委員會來做審查，但如果這樣拖下去一、兩個月時間，情緒的發酵，從網路、民調各方面看來，對我們當然是不利，代表我們在這方面沒有辦法講得很清楚，讓大家能夠相信，所以我覺得如果能夠提出更有利的資料，對我們的選情才會有幫助。」

「否則這個話題繼續吵下去，都是一種凌遲啦！」高嘉瑜強調，「那我們每天也都很煎熬，因為『一屍五命』，可能先死的是我（笑），所以我真的覺得這個事情蠻嚴重的。如果現在看到林智堅民調還是贏過張善政，那就沒有必要『換堅』；但民調贏是一回事，我覺得在這個過程中展現一個負責任的態度，也是非常重要。這是一個長遠的，就像王世堅大哥所說，『學術是國家的基石』，學術倫理及對學術嚴謹的態度，我覺得也是非常重要的，展現負責任的態度，也是對人民的一個交代。」