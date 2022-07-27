在總統蔡英文欽點下，民進黨提名林智堅參選桃園市長，未料林卻爆發碩士論文涉抄襲風波，關鍵人物余正煌今發布聲明，「本人之論文均按照學術規範自行撰寫完成，未有任何抄襲之情事」。民進黨前立委林濁水表示，總統蔡英文這一次恐怕要放下意志力才會度過危機。

林濁水今(27日)在臉書貼文表示，從國安局長陳明通6000字文看來，余正煌和林智堅同為他的愛徒，但是現在余正煌應審並發表聲明強調，「本人之論文均按照學術规範自行撰寫完成，未有任何抄襲之情事」、「倘日後仍有不實指控、造謠抹黑或惡意中傷之情況，本人將依法訴追相關責任。」語氣充滿怨懣。

林濁水指出，兼民進黨發言人、議員、中華大學董事長的李妍慧，是民進黨中從未曾有的產、官、學、黨四位一體身分，現在請辭中華大學董事長，中華大學工業管理系主任馬恆則請辭林智堅論文獨立審查委員會召集人。林濁水認為，若非感受到強大的意志力輾壓，原來和樂的好局面不至於處處都在怨懣中崩離。總統蔡英文向來以強大意志力自豪，也一再因強大意志力，Mission Impossible(不可能的任務)地處理掉個人巨大危機，但是這一次恐怕反而要放下意志力才會度過危機。