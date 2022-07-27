走進義守大學，看見世界！國際交流於校園中天天上演，推動「I-Buddy國際學伴計畫」，讓台灣學生與其他國家學生戶成為朋友及認識彼此文化。(義守大學提供／林雅惠高雄傳真)

國際交流，義守大學非常超前！教育部非洲菁英人才培育專案，鼓勵台灣高教進入非洲，義守大學與南非金山大學(Wits University of the Witwatersrand)簽訂師生交流合約並正式宣告，未來義守大學學生可跨足世界5大洲進行交換，開拓視野。

義守大學國際化資源豐沛，吸引許多國際頂尖學生前來就讀，校園有來自40多國、將近1500位的境外生，學習環境如同小型地球村

在國際上深具學術實力的義守大學深受外界肯定，這回透過外交部南非代表處的牽線，讓位於約翰尼斯堡的金山大學與義守大學搭上友誼的橋樑，將展開為期5年的海外學生交換計畫。

義守大學表示，金山大學為南非著名大學，以新聞學院最為著名，義守大學傳播與設計學院設有大眾傳播學系、數位多媒體設計學系、電影與電視學系、創意商品設計學系和傳播產製英語學士學位學程，培育許多傑出傳播與設計界人才，參與國際大賽更是獲獎無數，未來義大師生將前往金山大學交流，開啟台灣高等教育進入非洲的起點。

義守大學深耕全球，已經有500多所姐妹校，不斷深化與國際優質大學的互動，並以海外實習、雙聯學位等多元管道，讓在校生能利用大學4年期間，從校園出發走向國際，放眼世界。