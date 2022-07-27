今夏天氣炎熱，破紀錄的溫度不僅讓人受不了，手機也會出現發燙的情況。專家建議，一旦手機過熱，建議先關機冷卻後再啟動，且避免在這期間充電，以防過程中製造更多熱能。他補充，千萬別將手機放在太陽直射的地方，這是一大禁忌。

BBC報導，手機不會像人體一樣出汗，人們無法即時掌握手機的健康狀況，但如果溫度太高，手機持續過熱，置之不理的話可能會讓電池越來越「短命」。英國利茲貝克特大學（Leeds Beckett University）電子與電氣工程高級講師米靈頓（Roz Wyatt-Millington）博士表示，「好比人體在酷熱的環境下正常運作，手機晶片等零組件也是一樣」。

米靈頓續指，不一樣的是，手機在這過程中會不斷產生熱能，而電子產品通常被設計在攝氏35度的環境下作業，也就是說隨著手機設備溫度越高，處理器為避免過熱，就會拖累到手機運作的速度。

米靈頓說，電池設計在特定溫度下作業，只要溫度越高，就會越來越難運作，且消耗的電量也隨之上升，尤其人們經常在大太陽底下調亮螢幕，這也是耗電的兇手之一。他說，「這意味著電池會更短命，因為它難以冷卻」。

在炎熱的天氣下，要如何保護好自己的手機？米靈頓首先提到最大的禁忌，就是別將手機放在陽光直射之處，也不要放在車內，盡可能的放在陰涼處；他強調，但也別把手機放到冰箱或冰櫃裡，溫差過大對手機是很大的負擔，尤其結冰融化成水，也會對手機產生傷害。

另外，如果你發現手機過熱，不要在這時候充電，這樣只會讓情況更嚴重，因為它會在過程中產生更多熱能，這時候應該將手機不必要的頁面、應用程式或定位系統關閉，耗能越少，它所產生的熱能也會下降。他補充，如果還是不見好轉，可以將手關機冷卻幾分鐘，再重新打開。