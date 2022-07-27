伍佰為《成功之路》搖滾歌劇勤加排練。（太空彈劇團提供)

伍佰在《成功之路》搖滾歌劇中飾演光魔王。（太空彈劇團提供)

伍佰＆China Blue《成功之路》搖滾歌劇因疫情延期，將於明年2／3起連續兩周末登場，也是北流春節元宵第一檔表演。伍佰不僅首次挑戰整齣戲自編自導自演，為此創作18首全新歌曲再加上7首經典曲目穿插其中，為了呈現伍佰精心規劃的「奇幻宇宙」世界，主辦單位更重金投入5000萬製作成本，動員的工作人員人數也創新高，總共多達120人。此外，為了呈現主角的奇幻旅程，六幕的戲更是每一幕就更換一個場景，搭配演員、舞者超過100套的服裝造型，以及即時動畫和現場樂團演出的LIVE臨場感，媲美紐約百老匯的專業震撼演出。

由伍佰＆China Blue領軍的搖滾歌劇《成功之路》去年８月就開始排練，包括鳳小岳、法蘭、皇后皮箱卡菈、雷擎、周厚安、八十八顆芭樂籽主唱阿強、妮可醬等演員早已密集排練，原訂６月在北流演出，不料遇到疫情而臨時宣布延期，讓演員及工作人員感到無比的失落，不過隨著演出檔期塵埃落定，所有演員第一時間就挪出空檔，連排練檔期也都全力配合，就是希望能完美呈現給所有樂迷這齣精心製作的搖滾歌劇。

一刻不得閒的伍佰下半年的工作滿檔，除了投入伍佰 ＆ China Blue新專輯製作及錄音，剩下的空檔則是準備9／24、9／25重啟的《伍佰＆ China Blue Rock Star世界巡迴演唱會-台北站》及10／1的高雄巨蛋站，這三場巨蛋演唱會因為新冠疫情一延就延了三年時間，伍佰與團隊將馬不停蹄重新練歌、練團，為巡演全力衝刺。而緊接在三場巡演後，伍佰又得開始為《成功之路》排戲，完全無縫接軌的schedule儘管讓他忙到不可開交，但他更期待與粉條們開心相聚的日子，伍佰表示：「希望明年二月大家能健健康康地來看這齣散播歡樂散播愛的作品，一同前往充滿音樂及驚喜的奇幻旅程！」伍佰 ＆ China Blue 成軍30週年特別鉅獻《成功之路：How to Be a Rock Star》搖滾歌劇，門票將於今天7／27 中午12：00拓元售票重啟，詳情請上拓元售票網站或成功之路粉專查詢。