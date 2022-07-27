未按期繳交財報、擅自停業，金管會27日宣布，馬可維茲保經與漢泰保經在去年未按期繳交2020年的財報，已被金管會在去年限期改正，且各被罰鍰20萬元與10萬元，兩家公司依舊未在期限內補交財報，且保經公會回報兩公司都失聯，保險局已查到公司已在停業狀態，因此決定對兩保經廢止許可、註銷執照。

這已是從2020年8月至今兩年內，第八及第九家被廢止執照的保經代公司，前六家是未能在五年期限內將資本額從300萬元拉高為500萬元，後三家則都是因財報未如期繳交，且擅自停業，全數都被廢止許可、註銷執照。

保險局強調，這些保經代公司並非因新冠疫情造成經營困難而註銷執照，前六家因為2014年保險法修正，調高保經代公司最低資本額，當時有給五年調整期，在2019年到期，未如期增資的公司、又不回應陳述意見，因此被廢止許可，去年8月的鎮富保經及今年7月的馬可維茲、漢泰保經則是因未如期繳交財報，經限期改正及罰鍰後，乃是未補交，加上失聯與擅自停業，因此被保險局廢止許可。

馬可維茲保經及漢泰保經實際上都已在停業狀態，但保險局表示，因為保險經代亦是特許行業，業者即便要停業，亦要繳回執照，但這些公司不交財報、擅自停業且都失聯，因此決定廢止許可、註銷其登記，即二家公司不能再申請復業，且有被保險局廢止許可記錄的保經代負責人，雖然法律未限制不得再申設保經代公司，但申請保經執照須審核，保險局表示未來亦會納入考慮。 據保發中心統計，到去年底國內共有282家保代業者，其中產險190家、壽險65家，兼營27家，一年有600億元的代理費收入，其中壽險代理費就有485億元，產險115億元，主要是銀行目前都是保代居多；保經公司則有457家，產險48家、壽險113家、兼營者296家，其中不少是個人保經或中小型保經，一年佣金收入近260億元，產險54億多元、壽險205億元。