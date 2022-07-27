晶圓代工廠聯電(2303)今（27）日召開線上法說，受惠晶圓出貨增加、平均價格提升及有利匯率，2022年第二季歸屬母公司稅後淨利213.27億元、每股盈餘（EPS）1.74元，續創歷史新高。累計上半年歸屬母公司稅後淨利411.34億元，每股盈餘3.35元，亦雙創同期新高。

聯電第二季自結合併營收720.55億元，季增13.61％、年增41.54％，連11季改寫新高。營業利益281.64億元，季增達26.1％、年增達近1.49倍，續創歷史新高，使毛利率、營益率續「雙升」至46.45％、39.09％，雙創近20年半高點。

雖因認列金融資產帳面價值減損，使聯電第二季業外虧損25.86億元，較首季收益13.14億元及去年同期收益18.81億元轉虧，但在本業獲利創高填補下，歸屬母公司稅後淨利213.27億元，季增7.67％、年增達78.57％，每股盈餘1.74元，雙雙續創新高。

累計聯電上半年合併營收1354.78億元、年增達38.24％，營業利益504.98億元、年增達近1.67倍，雙創同期新高，毛利率45.01％、營益率37.27％，分創同期新高及同期次高。歸屬母公司稅後淨利411.34億元、年增達83.87％，每股盈餘3.35元，亦雙創同期新高。

聯電第二季晶圓出貨量季增4.3％、為約262萬片8吋約當晶圓，產能季增4.5％、為約252萬片8吋約當晶圓，稼動率維持逾100％的過載狀態，資本支出約3.95億美元。以地區觀察，亞太地區營收占比自64％升至65％，北美及歐洲分別維持22％及8％，日本自6％降至5％。

聯電總經理王石表示，在終端市場對聯電差異化製程持續強勁需求帶動下，聯電第二季財報表現與預期相符。整體晶圓出貨量季增4.3％，平均售價（ASP）的提升與有利的匯率，帶動第二季營收季增13.61％、毛利率拉升至46.51％。

王石指出，受惠南科Fab 12A廠P5新建產能開始量產，以及OLED顯示驅動、影像處理、WiFi和車用等應用需求驅動下，第二季22/28奈米產品組合營收季增達29％，占比自約20％升至22％。隨著結構性趨勢推動智慧手機至汽車等終端設備中的半導體含量增加，聯電確信28奈米對現有及未來新產品應用，將會是需求長期穩健的技術製程。