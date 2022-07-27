財政部公布，土增稅實徵淨額自105年低點逐年回升至109年1130億元，110年轉減2.6%為1100億元，仍屬近6年次高，千萬以上大額案件貢獻比重近3年增至2成左右，惟111年上半年比重已見回落。6都以新北市、台中市因市地重劃帶動周遭土地整併，桃園市因台商回流、廠商擴廠購置工業區土地，110年稅收表現較佳，連帶使台中市西屯區、北屯區，新北市新莊區、桃園市桃園區土增稅收排居全國前4大。

國際經濟情勢，由於全球經濟成長動能日益走疲，IHS及世界銀行(WB)最新展望，今(2022年)年全球經濟成長率將減速至2.7%、2.9%，較去年折半。受到俄烏戰事與新冠疫情陰影猶在，又因物價上漲減損購買力，皆對世界貿易量有所制約，WB及OECD也預測今年成長率分別降為4.0%、4.9%。

國內經貿情勢，受益於創新科技應用與企業數位化商機持續推展，加上原油價格攀升，111年第2季我國出口年增15.4%，進口受出口衍生需求帶動，亦增24.1%，出、進口規模值雙創單季新高。由於晶片需求不減，第2季電子零組件業生產年增10.4%，工業及製造業生產年增率3.7%、3.9%，已見收縮。

國內消費方面，因振興五倍券到期效應、國內油品消費價量俱增，第2季零售業營業額年增9.6%；餐飲業因管制措施低基期、外帶外送訂單提升，第2季年增17.6%，創歷史新高。6月失業率季節性走升至3.74%，累計1至6月平均失業率3.66%為近22年同期最低，年減0.27個百分點。

國內賦稅方面，上半年實徵淨額1兆4032億元，為歷年同期最佳，增幅13.5%，主因110年上市櫃公司整體獲利成長超過7成，使營所稅表現亮眼，另綜所稅、營業稅亦均有相當增幅所致。三稅目以營所稅增1781億元貢獻最大，綜所稅及營業稅，各增304億及190億元。

土地增值稅徵收概況，應納稅額較高者，多為面積較大，且持有期間較久之案件。108-110年土增稅千萬元以上稅單，占整體土增稅之比重平均為20.6%，較106年增4.1個百分點；111年上半年因大額案件減少，占比降至17.5%。若分6都觀察，110年千萬元以上稅單占比以台南市1成2最低，台中市2成8最高，且5年來增10.7個百分點最多，惟今年以來占比降幅為6都中較大者。

110年應納稅額千萬元以上案件，近5成由新北市(占26.3%)、台中市(占21.3%)貢獻，合計比重呈逐年增加態勢，且新北市在過去5年有3年占比居首。

土增稅應稅稅源移轉面積以買賣為大宗，免稅土地以農地買賣最多，近5年移轉面積雖有逐步回升，仍不及房地合一1.0前水準。政策效果明顯反映在3年內取得土地再移轉件數，100-110年間總計大減2成7，其中30坪以下之件數自106年起始略見小幅回升，各面積級距10年減幅隨坪數提升加劇。另無漲價免稅地移轉面積亦大幅下降。

歷年土增稅申報人以自然人為主，遠高於法人家數，為稅收主要貢獻者，110年占7成8。法人家數7成集中於6都，且以新北市最多。申報買賣之自然人年齡呈高齡化，65歲以上者占1/4，10年來增10個百分點；女性比重47%，10年僅增1個百分點，全台各地區皆呈緩慢增勢。受贈土地者亦以男性為主，兩性差距倍數達1.8倍。