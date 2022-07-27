民進黨桃園市長參選人林智堅論文被質疑涉抄襲，與林智堅論文雷同的余正煌今天透過律師發表聲明，強調自己沒有抄襲。對此，國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，余正煌說他沒抄，那是林智堅抄他的？林智堅應該要出來自己講清楚說明白。

余正煌的律師也以論文中被指有錯誤的地方來佐證原創，把許明財學歷誤植為「多明尼克肯大學」的原因，是因為當時寫論文時參考國民黨網站，就是寫「多明尼克肯大學」，如果不是自己寫的不會知道是因為這冷門網站出錯。此外，會寫林智堅是「准碩士」，也是因為余不知道林智堅有中華大學碩士。

曾銘宗表示，余正煌的解釋合理，也尊重他依法確保他自己的學位跟論文，余堅持他都沒有抄襲，那就是林智堅抄他的？林智堅自己要出來說清楚講明白。

曾銘宗也說，余的說法也打臉當時的指導教授陳明通，陳明通聲明說，陳明通聲明說林智堅是這研究的原創者，是先有林智堅的研究和資料，才會有余正煌的論文寫作，余則是強調他論文均依照學術規範「自行撰寫完成」。

曾銘宗也呼籲台大，目前相關證據及資料都已經交予台大社科院學問論文違反學術倫理審定委員會，台大應該秉公審查，不要偏頗，這是要捍衛台大校譽、中華民國學術殿堂的學術倫理。