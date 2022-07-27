2022 BIO Asia–Taiwan亞洲生技大會今(27)日在台北南港展覽二館暨線上活動平台同步盛大展開！活動首先由「亞洲生技論壇」揭開序幕，由亞洲生技大會主席李鍾熙、副總統賴清德、台灣生物產業發展協會理事長吳忠勳致詞，並邀請到諾貝爾獎得主山中伸彌等多位國際嘉賓線上演講。

亞洲生技大會主席李鍾熙表示，今年大會主題定為「串接亞洲生技價值鏈」(Connecting the Asian Value Chain)，旨在展示亞洲正在引領的創新、市場、供應、投資價值鏈，並與在地、國際、未來鏈結，將臺灣打造成亞洲生技領域的核心重鎮。

李鍾熙也表示，在為期三天的論壇中，大會規劃了多達25場主題演講，並首度舉辦「多國區域合作論壇(Regional Collaboration Forum)」，除了日本、印度、新加坡等亞洲國家，英國、澳洲、立陶宛也將分享該國生技產業生態環境發展特色。

開幕首場論壇中，特地邀請到發現iPSC(誘導型多潛能幹細胞)而獲得諾貝爾生理醫學獎的山中伸彌教授，以「可負擔的iPS細胞」為題，介紹他所帶領的京都大學iPS細胞研究基金會(CiRA Foundation)，如何透過三種不同的策略降低iPSC的價格，縮小iPSC從基礎研究到產業化的距離。

接著，多名國際嘉賓也輪番演講，指出未來全球生技發展趨勢。默克全球首席科技長Laura Matz，分享「生物融合」(Bioconvergence)如何實現以病人為中心的個人化精準醫療大未來；IQVIA全球製藥策略副總裁Graham Lewis則預估，到了2023年，COVID-19將與流感同樣歸類為地方流行病，使得醫療保健與製藥業出現「新常態」。

全球BIO生技協會政策長John Murphy表示，面對下一次疫情(包括可能流行的猴痘病毒)，全球供應鏈如何保有應變的韌性，需要各國做單邊或多邊協議來維繫；Syneos Health亞太地區負責人與總經理Ken J. Lee提出，利用創新的研究設計、真實世界數據、去中心化、動態合約等四大支柱，來適當加速臨床開發。

演講會後的媒體座談會中，亞洲生技大會主席李鍾熙、生物產協理事長吳忠勳、台康生技總經理劉理成、台杉投資生技事業負責人沈志隆，也針對上午議程如何呼應到臺灣生技醫療產業發展的趨勢分享見解。