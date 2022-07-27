太陽能模組成本占整個電站成本約20-25%，卻是發電能力最核心的關鍵，如何選用已成決定投資報酬率的首要因素。茂迪(6244)今宣布取得全台首張下世代大模組VPC證書。

茂迪下世代N型技術，將讓高溫多雨且地窄人稠的台灣在綠能發展上更具爆發性；轉換效率從市場上的20.3%到一舉突破22%，讓土地面積節省超過8%，也讓整體電站建置成本下降超過4%，除讓綠能發電成本下降外也將大幅提高台灣土地利用效率。

此外，下世代N型技術相較目前技術，在清晨、黃昏及陰雨天至少多出5%的發電能力，也有助於舒緩儲能的成本壓力；25年穩定的發電能力，更讓每年平均至少獲得超過5%的發電收入。整體而言，約提升2%的內部報酬率（IRR)。

茂迪指出，取得全台首張下世代技術證書只是第一步，希望透過持續不斷的技術創新與進步，早日讓台灣成為全球Grid Parity（綠電與市電同價）的成員。