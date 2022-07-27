晶圓代工廠聯電(2303)今（27）日召開線上法說，對2022年第三季營運轉趨保守，預期稼動率將自逾100％的「過載」狀態降至100％的「滿載」狀態，晶圓出貨量及美元平均售價（ASP）預估將持平第二季，毛利率力拚持穩44～46％（mid-40％）的高檔水準。

聯電2022年第二季自結合併營收720.55億元，季增13.61％、年增41.54％，連11季創高，毛利率46.45％、營益率39.09％，雙創近20年半高點。歸屬母公司稅後淨利213.27億元，季增7.67％、年增達78.57％，每股盈餘（EPS）1.74元，雙雙續創新高。

累計聯電上半年合併營收1354.78億元、年增達38.24％，改寫同期新高，毛利率45.01％、營益率37.27％，分創同期次高及同期新高。歸屬母公司稅後淨利411.34億元、年增達83.87％，每股盈餘3.35元，亦雙創同期新高。

聯電第二季晶圓產能季增4.5％、為約252萬片8吋約當晶圓，在中國大陸廈門的聯芯12X廠及蘇州和艦8N廠擴產帶動下，第三季產能預期將季增0.4％、達約253萬片8吋約當晶圓。今年資本支出約36億美元，其中9成用於12吋、1成用於8吋晶圓產能。

展望下半年，聯電總經理王石表示，雖然智慧手機、個人電腦和消費電子產品的需求降溫，可能會帶來一些短期波動，但聯電正積極與客戶合作，調整產品組合，預期第三季業務將維持穩健態勢。

王石指出，歷經過去2年的超級循環周期，半導體產業目前正進入庫存調整期，目前尚難預期調整何時結束。不過，相信聯電差異化的產品組合、領先的特殊製程技術及結合全球頂尖客戶的堅強合作夥伴關係，將引領聯電度過周期性波動。