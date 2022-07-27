高雄福華大飯店旗下知名網美店Hovii Café 吉祥物呆萌的Hovii熊一向受到喜愛，今年特別攜手衛武營國家藝術文化中心的吉祥物花露露，一起推出聯名親子主題房，入住可享超值優惠價還有豐富的周邊贈品，萌翻大小朋友。（柯宗緯翻攝）

高雄福華大飯店旗下知名網美店Hovii Café 吉祥物呆萌的Hovii熊一向受到喜愛，今年特別攜手衛武營國家藝術文化中心的吉祥物花露露，一起推出聯名親子主題房，入住可享超值優惠價還有豐富的周邊贈品，萌翻大小朋友。（柯宗緯翻攝）

高雄福華大飯店經典伴手禮夾心金磚推出的限定版聯名禮盒，具有巧思的設計，時尚大方的包裝，成為送禮首選。（柯宗緯翻攝）

暑假親子旅遊市場夯，近年來不少飯店推出主題房搶客。高雄福華大飯店旗下知名網美店Hovii Café 吉祥物呆萌的Hovii熊一向受到喜愛，今年特別攜手衛武營國家藝術文化中心的吉祥物花露露，一起推出聯名親子主題房，入住可享超值優惠價還有豐富的周邊贈品，萌翻大小朋友。

高雄福華大飯店指出，即日起至12月30日推出「衛武營花露露X福華HOVII熊親子主題套房」入住豪華單床房／豪華家庭房或雅緻家庭套房每間每晚3988～5988元起，每房依人數加贈麗香苑自助早餐（含Haagen-Dazs冰淇淋吃到飽）。

客房內有100公分高Hovii熊迎賓，隨處可見超萌寵的花露露及HOVII熊身影，還有價值超過2000元的豐富週邊商品HOVII熊玩偶、帆布提袋、海灘鞋、花露露吊飾、著色本、彩色鉛筆組及手繪氣球通通可以帶回家。

除此之外還推出特別加碼優惠：住宿此住房專案可享Hovii Café全日消費8折價 （本次住宿期間無限次使用，寄賣品不適用）。訂房專線：07-2307799。

以上專案週六及國定假期入住， 每晚加收600元住宿期間皆可免費使用5F兒童遊戲室、B1兒童閱讀區、游泳池、兒童游泳池、溫水按摩池、健身房，免費停車、館內用餐入房帳可享平日85折／假日9折優惠等！免費使用奶瓶消毒鍋、嬰兒床、澡盆 。

詳情及訂房請洽：07-2307799訂房中心或至高雄福華飯店官網線上訂房https://onlinebooking.howard-hotels.com.tw/？hotel=KS，住房專案每日限量需事先預訂，優惠不得合併使用／特殊節慶日不適用。

此外，高雄福華大飯店也在飯店一樓大樹廣場布置了長達七公尺的主題背板，以童趣的畫風呈現衛武營及飯店外觀，讓民眾更能了解國家級場館的壯觀。另外還有以飯店經典伴手禮夾心金磚推出的限定版聯名禮盒，具有巧思的設計，時尚大方的包裝，成為送禮首選。