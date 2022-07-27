南島民族青年論壇青年國際事務人才台灣培訓班27日結訓。（蔡旻妤攝）

南島民族青年論壇青年國際事務人才台灣培訓班27日結訓，學員邱妤薰。（蔡旻妤攝）

南島民族青年論壇青年國際事務人才台灣培訓班27日結訓，學員潘美伶。（蔡旻妤攝）

南島民族青年論壇青年國際事務人才台灣培訓班27日結訓。（蔡旻妤攝）

南島民族青年論壇青年國際事務人才台灣培訓班27日結訓。（蔡旻妤攝）

南島民族論壇 都市原民返鄉認識文化

南島民族論壇青年國際事務人才台灣培訓班27日結訓，來自台灣各地及帛琉、諾魯、紐西蘭、澳洲、美國等各國共30位青年獲原住民族委員會頒發結訓證書。學員們表示，雖然大家來自世界各國，卻能各自文化與文物間發現相似處，彼此產生緊密連結，也有在都市生活的原住民學員藉此更認識自身文化。

典禮由原民會副主委鍾興華Calivat‧Gadu主持，共有台灣、帛琉、諾魯、吐瓦魯、馬紹爾群島、索羅門群島、菲律賓、巴布亞紐幾內亞、紐西蘭、澳洲及美國等11國30名青年參訓，並在各國駐台使節代表的見證下結訓。

「其實我是在北部都市成長的卑南族原住民」學員潘美伶表示，雖然故鄉在台東，卻對部落文化不甚了解，透過活動課程參訪同為卑南族的南王及建和部落，把握機會回鄉多了解部落現況與發展。她說，除了結識來自不同南島民族國家的朋友外，也可以藉此機會讓國外朋友了解台灣這塊土地、以及台灣原住民歷史跟文化。

故鄉延平部落的布農族學員邱妤薰說，雖然大家來自不同國家，卻能從文物、語言中找到相似處。她的組員中就有來自菲律賓、馬紹爾群島的學員，在參訪博物館時說「這類竹編或籐編製品，在他們國家也有類似文物」，也讓大家更凝聚在一起。

原民會辦理國際事務人才培訓計畫至今第19年，培訓近800位優秀青年，並於海內、外各領域發揮長才。原民會透過該計畫聚集國內、外學員討論各國文化、政策與議題，並做為各國青年建立友誼、串聯彼此重要的平台。

原民會進一步表示，未來將規畫辦理「區域培訓班」，帶領優秀的學員前往其他國家，學員們可實地走訪不同國家，對國際與在地議題都能有更深層的認識與瞭解。

原住民族委員會 國際事務人才培訓 菲律賓 馬紹爾群島