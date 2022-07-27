中華汽車搶下英國汽車品牌MG代理權，今日正式宣布由總代理台灣英倫摩里斯(MG Taiwan)宣佈導入，規劃今年底前建置9個專屬MG的全方位服務中心，並將結合線上與線下實體據點服務的新銷售模式，還首度展演MG在台第一款由中華汽車製造生產的全新力作 – HS 1.5T汽油與HS PHEV雙動力車型，昭示MG品牌深耕台灣永續經營的企圖與決心。

在經銷佈局方面，MG全台6大經銷商將於今年(2022年)建置9個專屬MG的全方位服務中心(包含銷售及維修保養)，讓消費者享受到完整的購車與保修體驗，未來也預計在2024年底前逐步拓展至全台30個以上經銷與服務據點，以完善綿密的實體經銷網絡，提供車主賓至如歸的感受。

MG Taiwan看準近年持續成長的休旅車市場，以及低排量大馬力與新能源之市場潮流，在今日首度亮相在台第一款新車-當家跑格休旅HS車系，以高性價比和出眾的配備水準為訴求，分別推出百萬內超值首選「HS 1.5T」，以及國產唯一PHEV插電式混合動力「HS PHEV」兩種動力編成車款。

源自英國以經典八角形標誌馳名世界的MG汽車成立於1924年，即將於2024年慶祝品牌100周年的生日。百年來MG品牌除了締造無數佳績，更承載著許多動人故事；2007年起在《財富》世界500大排名第60的大企業- 上汽集團主導下，以原廠豐富的資源在全球屢創銷售佳績，行銷全球80多個國家，同時還囊括全球12大國家與區域指標性汽車大獎，並在2021年繳出全球銷售超過47萬輛的耀眼成績單，其背後成功原因乃仰賴卓越超群的產品實力。

MG Taiwan透過MG官網和My MG APP與實體經銷通路整合，在購車前除了提供透明化價格，免除消費者到處比價的麻煩與怕買貴的疑慮，更可透過官網直接選擇試乘路線(山路／高速／市區)，提供客製化試乘體驗；而在訂車後，MG車主可以利用官網與APP查詢新車準備與交車進度，還可透過My MG APP預約回廠以及掌握維修進度與愛車資訊，並可以累積保修紅利積點，實踐智慧與便捷兼具的購車及保修之新體驗。