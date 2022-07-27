37歲男星小栗旬與35歲日本女星山田優結婚10年，育有3名子女，夫妻倆十分保護孩子隱私，只透露過老大是女兒，但進一步資訊皆為保密，另外2個孩子甚至連性別都沒提過，近日山田優爆出在今年春季的時候產下第四胎，不過兩人都沒有公開此事，引起外界熱議。

之前網路上瘋傳日本男神小栗旬拿著麥克風嗨唱，身上卻近乎全裸，內褲脫到腳邊，重點部位則被用一個「禁」符號遮住，後方甚至還有女性朋友，粉絲全都看傻，更指出「無論那女的和小栗旬有沒有關係，他脫成這樣都太誇張了」、「到底玩多大？」、「沒辦法想像……我童年最想嫁的男神原來是這樣」。

小栗旬與山田優2012年結婚，今年爆發不雅照事件，傳出兩人10年婚姻受到影響，不過事隔沒多久兩人就被拍到在高級義大利餐廳用餐，互動親密，夫妻倆感情看上去相當親密，據悉當天是山田優38歲生日前一天，小栗旬提早給老婆慶生，且2022年是兩人結婚10週年的「錫婚」，小栗旬此時這樣的舉動，被認為有特別的心思，山田優的友人就直呼，小栗旬如今拍戲、輿論壓力大，但仍不忘給老婆過生日，「果然很懂什麼事最重要呢」。

據日本媒體《NEWS post seven》報導，有圈內人士爆料小栗旬夫妻今年春天生下第四胎，但兩人沒有對外公布性別，令人吃驚的是山田優時常在社群平台分享近況，完全看不出懷孕的樣子，體態依舊纖細，讓許多人非常驚訝。