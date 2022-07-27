桃園市八德警分局今年將反毒活動與定向越野做結合，將於8月5日舉行反毒定向越野錦標賽，歡迎就讀桃園市內國中小學生報名參加，積極參與活動獲前3名者還能獲得1顆籃球作為獎勵。

八德分局表示，定向越野是智者的運動，也被稱為「狡猾的賽跑」，參加者需要看透地圖的秘密找出檢查點，用最少的時間回到終點，這次競賽更將反毒概念融入活動中，規畫出「旗開『德』勝─111年反毒定向越野錦標賽」，希望讓每個參加者能帶回滿滿的反毒概念。

八德分局說，這次活動不但全程免費，更備有精美宣導品和午餐，各組別的前3名還有獎品呢，好玩又有好康，歡迎喜愛定向越野的大朋友、小朋友一定不要錯過，沒參加過也都歡迎來試試。活動時間為8月5日早上9點至12點，將在大成國中舉行。

八德分局提醒，活動報名時須繳交家長同意書，報名時間自即日起至100人額滿為止，表單提交成功不代表報名錄取，重複報名者以最後1筆報名資料為準，經資料審查後辦理單位依報名順序以電子郵件寄發錄取或未錄取通知，並於網路發布錄取名單。

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