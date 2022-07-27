去年雖受疫情影響，漢來大飯店情月中秋月餅禮盒銷售反而逆勢成長，不僅銷售目標更勝以往，且仍保持中秋節前一個月即完售的佳績，後續推出的旺月蛋黃酥禮盒，更是供不應求，快速完售。而今年漢來美食看好中秋送禮商機，雖然售價略為調漲，但2款「情月典藏」、「情月風雅」月餅禮盒，除了保留原先大受歡迎的經典口味，更研發了4~5款新口味，使用台灣在地與進口食材的結合，有信心今年仍能快速完售。

中秋節一直是國人最重視的節日，而漢來情月中秋月餅禮盒一向是高級飯店精品禮盒中受到許多企業送禮與消費者青睞的伴手禮首選，每年別出心裁的禮盒設計以及推陳出新的口味，更是消費者多年來主動回購的原因。

今年漢來情月禮盒以新藝術派畫家-慕夏的浪漫風格作為發想，雙蝶嬉戲於花間，代表了祈願家庭歡聚歲歲團圓的美好寓意，以仿漆器盒手繪出盛綻花姿和精緻圖騰，大小禮盒分別透過手工刷繪紅色以及綠色作為底漆，搭配同色系盒身，呈現華麗的藝術風格；月餅口味上更兼具傳統與創新，為了符合現代人的健康觀念，主廚以減糖配方製作，讓中秋月餅吃得到美味，也減少身體的負擔。

總是一過完中秋節，就開始研發思考明年的月餅口味，漢來點心主廚表示，為了讓消費者保有新鮮感，漢來情月中秋禮盒的月餅新口味，一直是每年的一大挑戰，除了不斷嘗試創新口味更希望可以將受歡迎的人氣經典款做得更精緻。

流心口感的一直是近年月餅內餡的趨勢之一，2022年漢來情月月餅保留了近年來最受顧客喜愛的「金月流芯」奶黃月餅，濃郁奶香與起司奶黃中帶有來自屏東車城鹹蛋黃的特有香氣，特製如溏心蛋般的流沙口感，甜中帶鹹，香氣濃郁。今年更加入「芝麻流芯」口味，嚴選台灣在地黑芝麻，細緻、質純的流心內餡，讓口香味層次更加豐富。

同樣有流心內餡口感的還有「特濃巧克力」。有別於之前添加蔓越莓或是酒漬堅果的風味，今年以濃厚醇香的VALRHONA法芙娜巧克力帶出特濃香氣，恰到好處的苦甜滋味與流心熔岩感，打造出大人、小孩都會喜愛的風味。

選用屏東萬丹上選紅豆製成的「烏豆沙核桃」，在綿密的紅豆沙中添加了高營養價值的核桃，香味調和得恰到好處；經典口味「白玉蓮蓉蛋黃」更是饕客的最愛，將湖南湘蓮子研磨成泥後，以港式工法熬煮至微微透明且入味，並添加了屏東車城鹹鴨蛋蛋黃，甜中帶鹹，質精味醇。

情月風雅禮盒中的新口味「白玉蓮蓉松子」以原本經典的以湖南湘蓮子泥製成的白玉蓮蓉，加入了松子果仁點綴，細緻淡雅中散發松子淡淡香氣，咀嚼層次更加豐富。而全新口味「蜂蜜柚香檸檬」更是顛覆了月餅原本較為甜膩的形象，以屏東香水檸檬果皮及麻豆柚子果皮殺菁後製成，糖漬加入白豆沙以文火熬煮保留其完整風味，酸中帶甜的迷人香氣，清新感十足。台灣除了特產新鮮水果，茶也十分出名，主廚今年特選了南投台茶18號帶有淡淡肉桂香氣的紅玉，和入帶有黑糖香氣的珍珠粉圓，這款「紅玉珍珠」帶有餘韻悠長的茶香同時也有珍珠的咀嚼感，創新感十足。