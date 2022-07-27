台北市今天宣布啟用地方公投提案連署電子系統啟用，台灣公民參與協會等民間團體發表聲明表示，這是直接民主重要里程碑，也凸顯中央政府怠惰、無能和無膽。中央系統3年前就建置完成，卻仍停留在所謂「安全檢測」，質疑「中央政府為什麼這麼害怕直接民主？」

台灣公民參與協會創會理事長何宗勳、社團法人負數票協會理事長張天鷞、台灣動物保護行政監督聯盟理事長王唯治等民間團體今天發表聲明指出，台北市完成公投的電子連署系統對於台灣的直接民主是一個重要的里程碑。也是世界直接民主的重要里程碑。

負數票協會也決定在台北市率先試用此系統，將推出公投主文為「您是否同意台北選民選舉市長、市議員、里長時，選票上應該有反對票的選項？一人還是一票，贊成票扣除反對票後，淨贊成票較高者當選」。

民間團體指出，全世界公投最多的如瑞士和加州到現在都沒有電子連署系統。美國也只有Boulder Colorado 這個11萬人口的城市有公投電子連署。台北市的人口是他的20多倍大。

聲明中認為，此系統的完成也凸顯中央政府的怠惰、無能、無膽。中央的公投電子連署系統3年前就建置完成了，可是仍停留在所謂的「安全檢測」。可是口罩實名制3個月之內就能做出來，也沒有聽說有什麼安全檢測問題。中央政府為什麼這麼害怕直接民主？

民間團體批評中央政府，公投法明文規定做的電子連署和不在籍投票都故意拖延不為，此 次台北市的系統能夠建置完成，民間團體也感謝國民黨團，先有前議員羅智強，後有議員王欣儀持續督促，才能在台北市議會率先推動修改公投自治條例，呼籲其他地方政府議會追隨台北市也完成電子連署系統，既環保又防疫。