因應國際化及未來發展策略，永昕(4726)擬辦理私募，此次私募引進了策略性投資人--日本知名藥廠JCR Pharmaceuticals(簡稱JCR)，以42,000千股入股(20.48%)，另一個私募對象則晟德，認購8,000千股(20.46%)，JCR與晟德持股比例相當，並列前兩大股東。實際私募價格為每股32.5元，預計募集總金額16.25億元。

永昕總經理陳佩君表示，過去幾年JCR已與永昕合作數個CDMO委託案，過程中，雙方對於生物藥製程開發的優化、GMP生產的操作與品質控管，建立了順暢的合作模式，也感受到雙方對產程技術的精進、及GMP生產的品質，有著共同的方向與標準。

陳佩君說，此次JCR的入股，顯示雙方對提供優質精緻化服務及藥品的信念一致。這次除了資金的挹注，也會透過更多產品開發與生產的委託，進一步提升永昕的開發能力並填充二廠產能，讓雙方在價值觀與策略的綜效真正達到雙贏。

專注於生物藥CDMO服務的永昕，過去幾年，來自國外客戶的營收穩定在8成以上，其中不論營收或客戶數量，日本客戶均占首位，而此次入股永昕的JCR也是永昕多年的客戶之一。

成立近50年的JCR，以開發、生產及銷售罕見疾病生物藥聞名，已上市產品有重組生長賀爾蒙GROWJECT、異體細胞治療產品TEMCELLHS Inj.、重組融合蛋白IZCARGO等多項產品。其中，IZCARGO是運用可克服腦血屏障技術平台的蛋白設計，用以治療第二型黏多醣症 (又名韓特氏症)，此產品於2021年於日本上市，目前正與日本武田製藥(Takeda)合作準備進入全球市場。

JCR是日本少數具有深厚生物藥開發及生產能力的公司，於日本擁有四個生產基地，也是被日本政府與AstraZeneca選為生產AZ新冠疫苗的藥廠。近年來，JCR積極投入罕見疾病生物藥開發，有近20項開發中之重組生物藥物、細胞治療產品，未來對生物藥開發製造之量能需求極大，此次入股永昕，即是提前布局其產品線在產程開發及GMP生產的量能需求。