沈建宏投資的馥儷醫美診所開幕，「元氣G-Boys」再合體。（陳俊吉攝）

沈建宏在東區投資的醫美診所開幕。（陳俊吉攝）

童星出身的沈建宏今年將滿30歲，出道快20年的他，今年3月退伍後開始重新規劃拍戲以外的斜槓人生，除了跟朋友合夥創業在中和開了「屋虎」炒飯專賣店，也跟表姊合作開醫美診所，總投資超過千萬、佔地54坪、位於醫美診所一線戰區的台北東區的第二家醫美診所27日開幕，昔日男團「元氣G-Boys」團員李岳、肯尼斯登門祝賀，這也是3人時隔16年後再合體！

近來流行活久見團體合體，是否有考慮重回偶像團體行列？沈建宏表示，他們上一次合體已經是2006年8月，最近Energy也合體，加上因為原子少年的關係，男團的氣勢有再度回歸，「如果有人願意請我們表演的話，我當然很樂意啊！難得診所開幕這樣的好日子，先讓老朋友們聚聚也不錯！」而是元介等藝人好友也到場祝賀。

被問還能做16年前的動作？李岳先笑說：「我今年40歲了！」沈建宏卻接話「我可以」，被李岳揶揄：「建宏小我們10歲，快30歲還是這樣講話，當年我就常想揍他，10年後還是想揍他！」並回憶起當年認識時，沈建宏才讀小六，組元氣時他國一，一起去大陸宣傳時，有人問「你們有個年紀小的」卻指向他，反而以為沈建宏是年紀大的那個，「內心好爽，對方以為他比我們兩個還大，現在他看起來還是比我們大！」沈建宏自己爆料，當年他們去大陸酒吧時自己未滿18歲，明明不能進去，卻靠一張老臉硬闖，也沒人攔。

沈建宏說他不便透露個人投資金額，但從機器到裝潢、店租、人事成本等總金額超過千萬。選擇進軍醫美一級戰局，附近還有30幾間醫美診所超競爭，他說會靠「腳踏實地」突圍。李岳笑問：「既然來了可以做些什麼？我們需要拿出皮包、卡片嗎？」沈建宏說，依照法規規定，醫療行為不能促銷和折扣，「來就知道了！」

沈建宏目前正在拍民視《決勝的揮拍》，又跟朋友合夥開炒飯專賣店再加上醫美診所，忽然成為「時間管理大師」，他說拍戲期間就會以劇組時間為主，其他時間以診所為主，多餘的空檔會再到餐廳支援幫忙，預計年底推出音樂作品。至於感情現況，他說就是低調隨緣，目前還在努力追求中，希望等穩定後再跟大家說。

李岳也透露近期計畫，除了剛出書、開舞蹈教室，也可能會開幼稚園，朝親子、教育事業方向發展，17直播的部分也剛簽續約。肯尼斯則說他16年來一直在做別的事，15年前開始接觸網路事業，從事網路行銷公關市場操作。