IT調查公司Gartner周三表示，在行動手機和個人電腦需求疲弱之下，預計全球半導體銷售成長在2022年放緩，明年則萎縮2.5%。

該市調公司指出，通膨高漲、能源和燃料成本上升，都對消費者可支配所得造成壓力，影響他們對電子產品的支出。

Gartner預估今年全球半導體營收成長7.4%，來到6392億美元，低於此前的13.6%成長率預估；而該成長率在2021年則高達26.3%。

Gartner預估2023年的營收將萎縮到6231億美元。

Gartner副總裁Richard Gardon說，情況很容易變得更糟糕，但是在明年可能會見底，然後在2024年開始復甦。

在新冠疫情期間，手機和電腦需求激增，晶片製造工廠不堪重擔，晶片短缺情形也蔓延到其它產業，例如汽車業，價格上升，交貨延期。

Gartner之前也預估，行動手機今年出貨量，將從15.7億支下跌到14.6億支。

Gordon說，當數以千萬支手機需求退出市場之時，就會出現供給過剩的情形，晶片價格會趨向急速下跌。

在此前晶片短缺的背景下，歐盟和美國推出大型補貼計畫，希望能吸引例如英特爾到它們當地設立製造工廠，以降低對亞洲製造廠的依賴。

僅管台積電和晶片設備商艾司摩爾(ASML)近日都公布了強勁的業績報告，但是美光也發出警告，稱中國的疫情和高漲的通膨，壓低了晶片需求，晶片短缺現象在部分產業可能會逆轉為供給過剩。

部分製造商，諸如現代汽車、諾基亞、ABB近日都指出，已經看見晶片短缺問題的緩解。

然而供應限制仍繼續存在於部分產業部門，例如5G設備；但是Gordon表示，市場到明年上半將會處於更好的狀態。