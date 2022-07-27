由外貿協會主辦的「台灣國際智慧移動展(2035 E-Mobility Taiwan)」將於2023年4月12至15日在台北南港展覽館1館辦理，展出電動車、三電系統、ADAS、車聯網、自駕車次系統、智慧座艙、電動車平台、共享平台及MaaS等解決方案，另順應全球永續浪潮，更新增「循環永續」展區，展示車用電子及電池回收技術與材料，體現台灣邁向綠色供應鏈的實力與決心。

2022上半年全球汽車產業，雖籠罩在供應鏈瓶頸陰影下，仍不改電動車熱潮，銷售持續暢旺，例如BMW集團2022年上半年銷售額雖較去年同期下降逾13%，但電動車銷量卻逆勢成長110.3%；近日marklines等研調機構更上修今年全球電動車銷量預估至1009萬輛，年成長60%。

電動車需求強勁，連帶提升車用電子需求量，其中電動傳動系統、電子設備、資通訊系統及車載娛樂成為汽車產業高度成長的利基，也為台灣ICT產業帶來發展契機。對此，外貿協會辦理全台唯一專注電動車、自駕車產業的專業展覽2035 E-Mobility Taiwan，透過虛實展覽、數位行銷、多元活動等方式，協助業者與國際車廠及Tier 1對接，打入全球智慧移動供應鏈。

此外，因應各國邊境逐步解封，會展有望迎來國際參觀者，外貿協會趁此良機整合汽機車相關展覽能量，將「台灣國際智慧移動展」與「台北國際汽機車零配件展」系列於同期同場地展出，打造亞洲最頂級的汽機車產業盛會，提供全球買主汽機車零配件、車用電子、電動車及自駕車軟硬體一站式的採購管道，在跨境商旅回溫之際，勢將成為國內外業者採購首選平台。

為協助業者插旗全球智慧移動供應鏈，外貿協會亦將舉辦多場國內外推廣說明會，並動員貿協全球據點，向國際宣傳台灣電動車及自駕車產業，並持續對歐美、東南亞等市場進行宣傳，邀請買主、指標車廠及Tier 1供應商、新創業者、投資機構觀展；更規劃國際趨勢論壇、Online Tech Talks、展場Live Studio、採購洽談會等一系列Hybrid行銷活動，提供參展商與買主多樣化的互動，增進參展效益。

2035 E-Mobility Taiwan匯集電動車與自駕車產業的眾多資源，展出內容環繞「電能驅動」、「智能駕馭」、「聯網科技」、「人車互動」、「共享服務」、「電動車平台」六大主軸，是智慧車相關業者最佳參展選擇。