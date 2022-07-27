為振興士林夜市，台北市政府推出活動，只要去台北表演藝術中心看表演即可領取50元「藝饗券」。但市議員王欣儀質疑，藝饗券已推出4周，10萬張的藝饗券才發出不到2000張，真正兌換使用僅有400多張，成效不彰。文化局回應，目前藝饗券規定1人僅可回饋1次，會思考未來改為每進北藝1次就可領券1次。

北市府市場處編列500萬元預算推出藝饗券，民眾購買7月2日至10月2日於北藝演出的節目或活動，透過台北通或悠遊付掃瞄士林藝饗券QRcode就可兌換，總共準備10萬張藝饗券。

但王欣儀調閱資料發現，從7月2日至24日止，北藝入場人數為1.6萬多人，但藝饗券總派發數才1951張，僅占入場人數的12％，質疑究竟是宣傳不夠，還是藝饗券對民眾根本沒吸引力，實施將近1個月來，參加攤商平均每攤獲得150元，引起不少攤商抱怨，成績實在很落漆。

藝饗券活動預計進行16周，王欣儀指出，截至第4周，派發比例竟不到2％，預估到10月中活動結束，連1萬張都發不完，目前拿到藝饗券已兌換完成的只有434張，按此比例，即便最後10萬張發完了，可能結果只兌換2萬張，讓原本等待藝饗券挹注的士林夜市攤商欲哭無淚。

王欣儀批評，柯市府盼透過藝饗券帶給士林地區繁榮，只是一廂情願的看法，實際執行起來與預期效果差太多，要求研議應再放寬發放對象，且發放的金額應適度調高，以增加民眾對領券的吸引力，也建議改為分期發放，如限定在3周內使用完畢，以增加兌換回流，再將沒用完的金額重新加碼，才能對攤商有實質的助益。

文化局長蔡宗雄回應，現在藝饗券規定1人只能回饋1次，但因為會到北藝看戲的民眾都是老戲迷，因此會思考未來只要進北藝中心一次就可以掃瞄一次Qrcode，鼓勵大家到夜市消費，相信這技術會很快克服，兌換速度就會加快。