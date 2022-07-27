育英醫護管理專科學校老人健康服務事業管理科，於25日舉行揭牌典禮。「健康老化、全人照顧」為二十一世紀各國共同面臨的議題，最重要的是醫療政策目標，111學年度老服科更名於『老人健康服務事業管理科』，以培育「健康照顧實務」之專業人力為目標。

高雄市育英醫專成立於1963年，至今已有58年歷史，早年培育護理及助產專業人才。育英榮獲高雄市中心唯一勞動部照顧服務員合格術科考場，更是南區專科學校連獲兩期教育部補助優化實作環境計畫，並建置「高齡健康促進人才培育中心」，為國家培育更多菁英提供更符應健康之高齡照顧服務。

育英醫專董事長侯明鋒在致詞時表示，感謝與會的長照醫療服務產業之貴賓，協助育英學子提升就業競爭力，共同完善「學用合一」長照人才培育。

校長蔡榮順致詞時表示，感謝董事會長期對校務的支持，育英醫專「老人服務事業管理科」更名為「老人健康服務事業管理科」，更改的不僅是科名，更加入了社工模組的新選項。未來老服科畢業生除原有長照可選擇，更有社工領域多元發展，為全國專科學校之首創。育英老服科在人才培育上，不遺餘力，多年來為學生爭取帶薪實習的機會，學生在實習前取得相關證照及通過機構面試，提早累積工作年資並成功銜接未來就業。