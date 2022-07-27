NBA受到新冠肺炎疫情影響近兩個賽季，好不容易隨著與「病毒」共存後聯盟也決定放寬政策，根據美國《雅虎體育》報導，NBA聯盟在最新發給各隊備忘錄中明白指出，將取消過去的防疫條例，而且不強迫球員施打疫苗，但對於沒有打疫苗的球員將採取定期檢測的方式。

上個賽季NBA還是深受新冠病毒疫情所擾，大多數球隊也因為聯盟的防疫規定導致不少場次延後或是出現球隊戰力短缺問題，甚至還有包含籃網厄文在內的許多球員拒絕打疫苗，進而無法出賽問題，如今這些困擾都將隨著新規定而煙消雲散了。

NBA聯盟與球員工會進行協商討論後決定，接種過最新疫苗的球員將無須接受檢測，而那些不願接種疫苗的球員，聯盟雖不強迫但仍強烈建議所有球員都要施打疫苗確保身體安全性。

新冠肺炎疫情自從2020年開始肆虐全球以來，包含東京奧運在內的國際重大賽事都受到影響導致取消或是延期，北美四大職業賽事同樣深受其害，如今NBA聯盟率先邁出這一步，將有其指標性意義。