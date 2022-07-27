民進黨桃園市長參選人林智堅論文門爭議，關鍵角色余正煌今天終於發聲，強調自己沒有抄襲，對於自己與林智堅論文的相同錯誤「多明尼克肯大學」、「准碩士」用詞，更能直接表明是參考當時國民黨官網資料，讓網友直呼「連錯字的出處都提供了，蠻嚴謹的」、「真的是他寫得沒錯，連怎麼錯自己都知道」。

根據《聯合報》報導，台北市議員吳志剛辦公室主任滿志剛轉述余正煌對於兩本論文相同錯誤的解釋，其中「多明尼克肯大學」以及「准碩士」，是余正煌當時參考國民黨官網資料所寫，而國民黨當初官網資料就有錯字，另外余正煌當時也不知道林智堅已經拿到中華大學碩士，也未修改「准碩士」一詞。

余正煌的說法也引起PTT鄉民熱議，不少人認為解釋得很清楚，「我覺得他講得比較合理」、「余連錯字的出處都提供了，蠻嚴謹的」、「真的是他寫得沒錯，連怎麼錯自己都知道」、「余把錯誤的原因講得清清楚楚」、「余就是自己寫的才清楚啊，寫過論文就知道」、「整個政壇加網路各大論壇研究這個多明尼克肯快一個月，都沒人講得出來原始出處，只有余自己說得出來，這是他自己寫的應該很明顯了」。

也有網友不忘再酸林智堅，「林怎麼可能會說自己是准碩士？」、「反觀抄的連去都不敢去，連自己寫什麼都不知道，丟人」、「光准碩士就知道是林copy了」、「林拿那時間軸當證據就知死定了啊，代表他手上根本沒有原始資料能當證據」、「完了，阿堅你要芭比Q了」。