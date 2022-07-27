金門縣府與莊福文教基金會在去年12月中旬簽署合作契約，共同在陽明營區成立「金門縣野生動物保育研究基地」。（縣府提供）

楊鎮浯縣長表示，未來將與莊福文教基金會協力推動金門野生動物救傷、照養、教育、推廣、保育研究與環境教育工作。（縣府提供）

金門縣府與莊福文教基金會在去年12月中旬簽署合作契約，共同在陽明營區成立「金門縣野生動物保育研究基地」，今天正式揭牌運作，未來雙方將協力推動金門野生動物救傷、照養、教育、推廣、保育研究與環境教育工作。

金門縣長楊鎮浯、莊福文教基金會董事長賴振融、立法委員邱議瑩、台北市立動物園前園長金仕謙等人出席今天活動。

楊鎮浯表示，金門生態資源豐富多樣，其中歐亞水獺、金龜都被列為瀕臨絕種野生動物，縣府近年除進行監測、調查外，也設置許多生態友善設施，去年度在埕下營區成立了離島第1座野生動物救傷站，社區亦自主參加水獺巡守工作。但金門因位於外島，專業人力、醫療器材及技術等資源相對缺乏，常需仰賴臺灣相關單位支援及協助，此次與莊福文教基金會合作，就是希望引進外部力量，提升島內野生動物保育能量。

賴振融也表示，該基金會屬於非營利組織，並致力於環境永續、動物保育及環境教育推廣，金門野生動物保育基地的成立，是希望能為從事保育研究工作的學術專家團隊，提供一處交流互動的空間與平台。過去這段時間也密切的與在地協會、機關進行交流，瞭解了金門野生動物保育工作的困難，後續基金會會加強技術、經驗、設備合作，希望從政府到民間一起努力，讓野生動物得以繁衍永續。

縣府說明，莊福文教基金會不僅協助新竹地區野生動物救傷醫療工作，其瀕危物種復育之成果亦聞名國內外，未來在野生動物保育研究基地，除了提供駐站研究空間、必要的野生動物救援，更多的重心將放在推廣環境教育課程，如26日縣府與基金會即辦理了野生動物病理、救傷及麻醉醫療研習課程，提供獸醫師必要的研習時數，減少在地獸醫師舟車奔波，未來該基金會還會規畫在地保育教育課程以及體驗活動，讓更多人了解野生動物所面臨的生存危機，進一步認同並以行動支持保育工作。