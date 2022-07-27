隨著年底九合一大選的腳步越來越近，新北市民進黨與國民黨的市長、議員參選人選皆已大致底定，近期雙方政陣營也陸續拍攝完成選舉定裝照，並紛紛掛上新版的競選看版；三蘆選區的侯家軍參選人吳訓孝也在今(27)日搶先掛上與侯友宜合體的新看板，對於選情他也表示，藍營沒有分裂的本錢，不能讓民進黨撿到便宜。

吳訓孝表示，三重蘆洲這次選戰非常激烈，希望藉由過去在侯市府時期為三重蘆洲服務四年的經驗，讓市民認同會做事的在地青年，進而拿下議員席次外，更能夠為市長在三重蘆洲總票數贏得優勢。

吳訓孝說，三重蘆洲過去被視為是綠營的大本營，但是侯友宜在三重蘆洲的市政經營和改變大家都看得見，現在民眾眼睛是雪亮的，上次2018年新北市長選舉在三重蘆洲小輸約兩千票，這次如果能夠在三重蘆洲的總票數勝出，將具備指標性意義。

對於有消息傳出，三重蘆洲泛藍陣營選情隨著現任市議員蔡明堂是否會脫黨參選到底而有變數，吳訓孝指出，除了團結還是團結，在民進黨的大票倉，藍營沒有分裂的本錢。

吳訓孝說，2014年九合一大選時，包含無黨籍在內，泛藍陣營人數過多，進而導致藍營三蘆議員候選人有3名皆因些微差距而落選，綠營成為最大受益者，而這次這次第三勢力在三蘆也都有提名，如何整合團結，讓三蘆的藍營議員提名人都當選，是眼下須慎重思考的事情。