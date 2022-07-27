本周五(29日)就是農曆七月一日，俗稱的鬼門開，也就是地府的好兄弟們，要來人間享受大家供養的時刻，這一個月四處都有普渡活動，民俗專家表示，現代人不懂七月怎麼普渡時，最好方法就是跟著宮廟一起參加贊普，因為有神明做主加持，加上法師誦經等，好兄弟有吃有喝又有拿，還能聽經聞法，收獲滿滿，更是開心，這也讓參贊者功德更大。

每到農曆七月，各地的宮廟、土地公廟、媽祖廟等等，都會舉行非常盛大的普渡祭拜活動，有時擺起來的盛況，上千桌都有。而這些宮廟的普渡活動，也非常歡迎信眾一同參與，大家可以贊助經費，也可以買餅乾水果，或是金銀紙錢一同參與。

民俗專家表示，七月份的宮廟普渡法會，是很棒的普渡方式，因為團結力量大，透過宮廟的號召力，集結大家的力量，不論是供品或是金紙的數量，一定比個人來的多，再加上，宮廟裡有神明作主，請來法師誦經作法，等於是多了法的佈施。

宮廟的法會儀式，除了可以讓好兄弟吃飽喝足，有錢花用外，還能聽經聞法，讓他們得到法的加持，甚至可能因此脫離鬼道輪迴，七月底時就不用回到地府去，那絕對是最開心的事情。

若能參與廟宇的法會贊普，絕對能夠得到的功德與福報更大，而且，只要在能力允許下，可以多參加幾場，因為無數的鬼道眾生，都會往自己有因緣的地方去，在不同地方，有不同的好兄弟，若參贊不同地方的普渡，等於是請了各地不同路的好兄弟們吃飯，那結下更多善緣。