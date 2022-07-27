台語歌手兼主持人許志豪是選秀節目出道，擅唱翻唱各種台語歌曲，不過他最有名的，還是2012年爆出相差9歲的姊弟戀，對象正是金曲歌后張秀卿，一直到女方再婚謠言才逐漸消失，如今43歲的他極少有負面新聞，並手握《台灣紅人榜》節目，演藝之路穩定發展，卻自爆過去不幸求學歲月。

總給人歡樂印象的許志豪，今(27日)自爆曾遭受校園霸凌的辛酸歲月，「我的腦有個毛病，這麼多年試了很多方法，但也不見好轉。幾天前我接到國中班長的電話，畢業之後我們幾乎沒有聯絡，她說是專程打來跟我道歉」，通話中班長向他道歉，雖然他遭受嚴重霸凌，卻從未真正挺身幫助他。

他表示，這段長達一年半的校園霸凌，卻想不起來施暴者是誰，「我的頭腦很奇妙，只要是不愉快的事情總是無法記住細節，就連失戀被甩，在軍中被不當管教、被騙財差點騙色，更別說是職場上的委屈」，許志豪表示，他只會記得心情十分沮喪，至於加害過程、加害者、損失程度，頭腦都會自動刪除。

儘管如此，許志豪透露他仍記得一件事：「那段日子每天都活在恐懼之中」，所幸因他的腦袋不會記仇，因此未活在負面情緒之中。見狀，網友也替他加油打氣「心疼抱抱你」、「化為人生的養分越過越好」、「忘記過去陰霾將擁有更多快樂！」、「充滿正能量，好事都會發生在你身上」。

★勇於求助，遠離網路霸凌，中時新聞網關心您