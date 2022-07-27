新北市教育局辦理110學年度智慧學習種子教師培訓授證。（新北市教育局提供）

新北市教育局今（27）日辦理「110學年度新北市智慧學習種子教師培訓授證典禮」，教育局副局長歐人豪出席授證予完成培訓的281位教師，包含Learnmode學習吧161位、均一教育平台78位、教育部因材網27位及PaGamO遊戲式平台15位，展現新北教師智慧學習成果。

新北市於109學年度全國首創辦理智慧學習種子教師培訓，攜手教育部因材網、均一教育平台、Learnmode學習吧及PaGamO等四大學習平台，合作推出「新北智慧學習種子教師認證課程」。教師須先進行3小時必修課程，再依教學需求，選修四大平台任一平台的12小時課程，完成教學發表及教案產出，才能獲頒智慧學習種子教師認證。

教育局表示，全國首創「智慧學習種子教師培訓認證」機制，導入四大平台並藉由豐富學習資源和即時學習回饋，減輕教師備課壓力、培養學生自學能力，目標2023年完成全市3萬教師智慧學習教師培訓，校校皆有智慧學習種子教師。

此外，新北市配合教育部生生用平板政策，今年已配發全市學校11.5萬台平板，引導學生於親師生平台上自主學習，教師不僅能掌握學生個別學習狀況，也讓新北市每位學生都能透過智慧學習工具提升學習效率。

歐人豪表示，新北市以全方位資訊系統平台服務學校、教師、家長與學生，滿足多元化教育需求，提升學習質量、教學便利性及學校行政效能，並將從智慧教室建置、智慧教師認證及打造校務雲等，引領各校轉型成為智慧校園。

新北市教育局智慧學習種子教師授證