早在今年第二季的時候，業界傳出消費性電子有下游大砍單風暴，成熟製程晶片、面板、顯示卡、中低階手機等相關消費性電子族群的股價，陸續都出現大幅修正回落，而近期多家半導體廠舉辦Q2法說會，也印證高庫存與長鞭效應下的大風暴正籠罩這些相關產業。

盛群副總經理蔡榮宗指出，公司合計下游通路商的總庫存，高達9個月之多，比正常均值多出1倍並創歷史新高，利空一出，立馬拖累新唐、凌通等MCU指標股。成熟製程也在風暴之中，大陸傳出成熟製程晶片開始進入殺價競爭，聯電股價過去三天已經連續下跌，幅度超過9%之多，也代表市場對聯電法說會內容，呈現負面期待。

摩爾投顧分析師張貽程認為，成熟製程的衰退一切有跡可循，因為今年1月，聯電已經透露，2023年產能將會出現過剩，代表趨勢轉變成買方市場，而當買方期待後續能降低價格，賣方有擴產下的庫存壓力，衰退的完美風暴就會成形，下游需求對上游供給的砍單長鞭效應會造成嚴重打擊，「削價競爭」會是慘烈卻無法避免的階段，成熟製程替代性高成為原罪，不像先進製程有高度不可替代性，不只聯電股價反應下跌，世界、力積電與矽晶圓股價近日都出現弱勢拉回。

張貽程表示，台股下一波8月行情，聰明的資金開始避開成熟製程、面板、顯示卡等弱勢族群，他認為，8月行情首選Q3有延續力的題材股，越還沒落地的題材越具有股價想像空間，包含電動車、網通設備、生技新藥、元宇宙等，可以多留意乙盛-KY、中磊、藥華藥、宏達電和中光電指標股。