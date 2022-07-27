前SBL九太前鋒林柏豪加入高雄鋼鐵人，穿上1號球衣。(高雄鋼鐵人提供)

旅日好手林郅為與林柏豪今日正式加盟P. LEAGUE+高雄鋼鐵人，從新任總經理高景炎手中接下18號與1號戰袍。其中林郅為擁有旅日資歷，旅日期間因語言不通與球隊的溝通出現困難，後來鋼鐵人拋出網羅意願，彼此有密切的聯繫加上鋼鐵人開出很好的條件，林郅為決定返台延續籃球路。

林郅為過去在國內打過台銀、富邦勇士等，去年決定赴日，加盟日本B.League福岡新銳。對於旅日經歷，他表示，「在日本各隊幾乎都是採取3洋將加上亞洲外援的陣容，在對抗長人上更有經驗，也希望我的高度可以幫助鋼鐵人。」

林郅為與鋼鐵人從4月底就開始有密切的接觸，原先有考量繼續留在日本，最終決定加盟鋼鐵人，他說，「會加入鋼鐵人，主要考量在這個位置上的發揮空間，加上我的身材優勢，在鋼鐵人會得到較多機會。」他還提到，很期待體驗台灣職籃的主客場制。

披上鋼鐵人戰袍的前SBL九太前鋒林柏豪，談到兩年前加入SBL，他說：「大學剛畢業，大家都還不知道我是誰，很謝謝九太給我機會，給我很多的空間。」對於接下來在鋼鐵人的目標，他則說：「會做好防守，適時的外線，幫助球隊贏球。」