在陽台上出生的南亞夜鷹寶寶，模樣超萌。（莊哲權攝）

在陽台上出生的南亞夜鷹寶寶，模樣超萌。（莊哲權攝）

台東市民蔡拾壹日前發現南亞夜鷹在陽台孵蛋，這幾天幼鳥破殼，雖然明知牠長大後會很吵，但是看到夜鷹寶寶超萌模樣，還是決定原諒牠；台東縣野鳥學會呼籲大家都能接納南亞夜鷹在繁殖季中，所發出的生命禮讚。

夜鷹深夜高唱情歌把妹，吵死人！每年到了南亞夜鷹繁殖季，天一黑就傳來尖銳刺耳的「追、追」求偶聲，一直持續到深夜11點，許多民眾覺得非常吵，有人抱怨被吵到整個晚上睡不著。

台東市民蔡拾壹說，日前因為工人要換馬達，無意間在陽台水塔邊發現南亞夜鷹親鳥直接把蛋下在地面，前幾天夜鷹寶寶孵化，模樣超可愛，明知道牠長大後會很吵，還是決定原諒牠，也交待住戶們別去打擾，讓牠平安長大，畢竟「大家來地球都是暫時借住的」，人類應該要學習與其它物種共存。

台東縣野鳥學會理事長吳志昇表示，過去他觀察到的南亞夜鷹都在河床活動，大約10幾年前，可能因為河床被破壞，或是人類的開墾，棲息地萎縮，族群逐漸往都市移動，並且挑較少天敵、人跡活動較少的陽台產卵，已經相當適應都市環境。

他說，南亞夜鷹只有在繁殖季會鳴叫，因此，希望在尊重生命及親近生命前提下，大家都能包容牠們在繁殖季節中，所發出的小小禮讚。

據了解，南亞夜鷹以捕捉空中蚊蠅等昆蟲為主食，對人類而言稱得上是益禽，因身體有絕佳保護色，不動時有如石頭，不容易被發現。