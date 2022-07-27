165反詐騙諮詢專線發現，從去年7月起，有詐騙集團假冒公益團體名義，以「預設扣款設定錯誤」方式詐騙捐款人，清查共有188人被害，總財損達3409萬5566元，嚴重影響國內公益團體形象及捐款收入。刑事局偵查第一大隊二隊立即成立專案小組偵辦。

專案小組陸續查獲車手、車手頭、幹部等48名嫌犯到案，追查發現37歲羅姓男子與31歲張姓男子，從去年5月起與境外的詐欺機房合作，幫忙接收蝦皮簡訊認證碼，並協助創立數萬個蝦皮帳號賣給詐團，以假交易模式產生虛擬銀行帳號，再以唐氏症基金會等45個公益團體名義誘騙被害人匯款。

待被害人匯款至蝦皮錢包後，境外嫌犯再購買虛擬貨幣泰達幣USDT的方式洗錢，製造斷點以規避警方查緝。專案小組日前至羅嫌位於新北市新莊區的公司搜索，查獲電話卡9445張、電腦主機9台、貓池主機24台、NOKIA手機5支、iPhone手機10支、9份分期使用協議書、三星平板電腦4台、營業登記文件11份、永豐銀行存摺9本、出口報單45張等贓證物。