內埔私娼寮長期都是警方查緝重點。(資料照)

內埔警方涉嫌包庇轄內私娼，其中包括一名在職員警及2名退休官警，遭屏東地檢署大規模搜索，目前正在召開聲押庭，當地居民透露，此處私娼寮已有將近40年歷史，因為鄰近軍營與榮民之家緣故，有需求就有供給，過去幾年疫情期間查得嚴，曾經沒落一陣子，但除非全部拆掉，否則不可能完全消失。

屏東榮家附近私娼寮主要集中在長青巷及河南巷一帶，長期都是內埔警方治安查察重點，早年因應榮民之家及龍泉營區需求而出現，不過隨著榮民人數逐年凋零，生意開始黯淡。

不過業者為了求生存，開始引進大陸、越南或泰國等東南亞女子，不僅敢玩、又能喊價，在口耳相傳下又重新打開知名度，生意好的時候，每到晚上就能看到燈火通明，多半都是來自外地的尋芳客。

有民眾透露，消費價格根據女子年紀而有不同，從400元至1400元以上不等，短短20分鐘時間，讓不同消費階層的客群有更多選擇，因此常常看到鐵欄杆內的沙發，坐著身著清涼的女子，只要有人經過，手指比畫一下，談妥價錢就能入內消費。

疫情期間為斷絕人與人的連結，內埔私娼寮成為取締重點，短短幾月下來就查獲26件，讓業者嚇得不敢開門營業，但隨著疫情趨緩，又開始有了生氣。不過熟知內情的人士透露，案件應該是5、6年前的事，至於會追查到哪？就必須看檢警掌握的證據。