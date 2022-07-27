「潭馨園」是芒草心於2020年1月成立的北部地區第一個專收女性無家者的據點，提供6個床位，在台塑企業暨王長庚公益信託的贊助下執行邁入第三年，至今共收容23名大姐，其中已有10名離園後成功於社區租屋，2021年5月，新冠疫情對萬華的衝擊來到高峰。由於防疫情勢緊繃，原本醫療及防疫資源已嚴重不足的無家者，更是連維持基本生活的飲食、飲水、盥洗、清潔都無法滿足。因此，芒草心在 2022年1月設立「香香澡堂」。

「香香澡堂」為全台第一個以「盥洗」為主要服務的據點，提供無家者免費盥洗及領取物資。

座落於廣州街巷弄的香香澡堂，從艋舺公園步行至此只需10分鐘，也方便鄰近地區的無家者們前來盥洗。香香澡堂也提供福利諮詢及轉介服務，包括就業、醫療、及租屋等項目，將盥洗空間提升至多元協助的友善場域，單日服務人次約為40人，也顯示了沐浴及清潔用品的大量需求。台塑企業暨王長庚公益信託，也大力支持香香澡堂，支援沐浴用品、防疫清潔用品等物資，讓無家者能更加安心舒服的盥洗。