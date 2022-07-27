內政部次長花敬群今日主持國家住都中心四周年記者會，媒體詢問，平均地權修法是否還將繼續推動？花敬群表示，平均地權條例修法是希望房地產市場健康，不是真的要打房。市場調節工作初期會造成一定衝擊，最好能在市場最能接受衝擊時提出，這個時間點就是現在。

為遏止不當炒作房地產，內政部提出平均地權條例修法等政策，提高炒房罰鍰、限制預售屋換約等，各界都在關心立法院下個會期是否會通過委員會審查，或是逕付二讀處理。

花敬群強調，平均地權條例修法最主要是針對預售市場的投機、炒作加強控管，「不是真的要打房」，而是希望房地產市場健康，讓惡質、不當炒作行為離開。不當炒作行為離開後，未來開發商、建商規劃物件時，會針對購屋需求者、長期置產者的實際居住需求規劃，不會是適合短期投資客交易的商品；希望透過這樣的過程，讓房子適合長期使用，也是讓房市更加健全的基礎。

他認為，市場調節工作，無論什麼時間都該做，不過一開始會造成市場一定衝擊，但希望在市場最能夠接受衝擊的時間點提出，才是最棒的，而這個時間點就是現在。因為市場才剛經過較大幅度的房價上漲，真正進入市場的自住客還沒有很多，在這時間進行調節，對金融市場或可能購屋人造成的傷害規模最小，如果拖得愈久、傷害愈大。