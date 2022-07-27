美股雖又領跌，亞股27日卻是紅通通，台股在震盪後展開反攻，外資也轉為小幅買超，但美元指數站回107，新台幣隨亞幣續貶，終場收在29.933元兌1美元的逾一周新低，貶值1.9分，為連2個交易日走跌，台北外匯經紀公司成交量8.72億美元。

外匯交易員表示，美股零售及汽車指標企業財測及財報不佳，消費者信心數據難看，美國第二季國內生產毛額（GDP）成長率可能顯現經濟連二季萎縮，美股四大指數全收黑，台股先是震盪整理，午後啟動反攻，最後上漲114點至14,921點，外資也轉為買超台股61億元，但因國際美元走強，新台幣與台股脫鉤，隨主要亞幣走貶。

外匯交易員認為，聯準會（Fed）利率會議結論將在台北時間28日凌晨發布，儘管市場普遍認為應是升息3碼（1碼是0.25個百分點），聯邦基金利率來到2.25％至2.5％，但外資仍偏向靜待結果出爐，提供進一步指引，短線新台幣升貶仍看外資動向而定。