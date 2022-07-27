通膨壓力，各國央行升息降溫，台泥企業董事長張安平27日指出，現在看起來通膨有下來一點，因為原物料、油價都有回落。比較擔心的是食物，雖然俄國跟烏克蘭達成協議，但這種天氣，明年食物可能會短缺，會造成另外一波經濟影響。

張安平表示，升息、通膨複雜性非常高，不是兩句話能解決的，該不該升息，歐洲、英國央行都在動。在很熱的經濟體系下，需要升息來降溫，雖然台灣經濟沒有那麼熱，台灣到底甚麼情形，台灣央行的想法應會更清楚。自己沒有研究這方面的事情。

對於通膨所帶動的原物料價格波動；張安平指出，電池原料鋁銅鋰價格有下來一點，下來最多的還是油價。但很奇怪的是，煤價完全沒有下來，還是不夠用，價格還是在400塊錢左右，去年時是70塊，現在等於發一度電賠三度電。

另外，台泥企業團正積極進行的儲能，張安平指出，台泥做了相當多的儲能規劃，也向台電申請很多點、相當大的儲能計畫，都在進行當中，儲能沒有補助，台泥自己做，是希望盡可能儲能科技在國內，而不是像有一些是從國外進口裝上去。

張安平強調，能源是將來經濟的背景，能源科技裡面不占一些自有技術的話，其實被國際掌控不是好事情，是希望國內發展，台泥也有發展。儲能現在在台灣不是賺錢行業，是賠錢行業，希望優化以後未來能賺錢，現在在歐美是賺錢，台灣不見得賺錢。

針對國內很多企業都在推充電站；張安平指出，對於充電站的推動，目前台灣規劃沒有數字，但會持續推，台泥的人沒有那麼多，將來希望協力廠商一起擴展儲能充電站。不過，台泥企業團在歐洲今年會有200座的規畫。