桃園市長參選人林智堅深陷論文門風暴，涉抄襲對象余正煌今(26日)發聲明自清，種種不利訊息令「換堅」傳言甚囂塵上。媒體人黃揚明在中天《大新聞大爆卦》節目指出，「換堅」的可能人選有立委鄭運鵬、基隆市長林右昌，挺副總統賴清德的前立委鄭寶清則沒有黨中央的愛，但目前民進黨的態度仍是「挺堅到底」。

「這個時間點，民調什麼的我覺得都不重要了！」黃揚明表示，「林智堅的這些助理、幕僚，請你們確定一下你們還能工作多久啦！我現在很擔心林智堅這兩個禮拜的心理狀態，可能會崩潰；民進黨對他的信心指數，可能會崩盤。我相信，現在黨內很多人可能還是想要挺他，想要支持他，因為在台大的學術審定結果出來之前，就只能強調『他沒有抄襲』。而24日的記者會就是強調『林智堅比余正煌早，兩者雷同，早的人當然沒有抄襲』。」

黃揚明說，「那你們的態度就是在講『余正煌抄襲』囉，所以余正煌不忍了，是因為你們這場記者會啊！為什麼他一定要站出來，還找了律師，還發了聲明？就是你們欺人太甚！你們一開始講什麼拿資料給人家，人家的『謝誌』裡面都感謝了，說什麼有數面之緣；然後你林智堅要裝不熟，只有見過一次面；簡單講，過河拆橋，莫此為甚！」

他強調，「林智堅先生，這個論文案件，了不起就是你的學位受到影響，了不起就是你的學術聲譽：你沒有台大的碩士。了不起就這樣，那，你為什麼要把你的政治誠信賭進去呢？如果現在一旦台大審定委員會認定是你抄余正煌，認定你的學術倫理有問題，你敗掉的不是台大學位，敗掉的是『你的人格』與『你的誠信』，你變成一個說謊的小智，變成一個言而無信的小智，變成過河拆橋的小智，真是：小智，讚！」

主持人馬千惠問民進黨黨主席蔡英文是否會「換堅」？黃揚明說：「就我了解，桃園地方確實已經瀰漫『換堅』傳言，這些『小雞』（市議員）根本不知道怎麼幫林智堅辯護，因為根本不知道論文事件的來龍去脈。」馬千惠問看板合照還掛嗎？黃揚名：「照掛，看板合照還是得掛！他們最多只能拿做好的哏圖去說『啊～你看我們小智沒問題！』」

黃揚明談到桃園傳聞的換堅人選，「被點名的除了鄭運鵬，他在記者會當主講人，今天林智堅出了什麼狀況，他就是一個備胎，黨內對他有信心，這是黨內一個『愛』的程度。第二個點名的是基隆市長林右昌。」馬千惠問：「等一等！沒有鄭寶清嗎？」黃揚明說：「不會有鄭寶清。鄭寶清委員他確實是最了解桃園的，但民進黨中央對他沒有任何的好感，更何況他都掛了『信賴』的看板，等於已經跟賴清德結盟了；這個不行，因為不管換誰，都要是蔡英文能接受的。但前提是要換人，可是現在黨中央沒有要換人，他們現在是『挺堅到底』！」