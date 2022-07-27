在花蓮舉辦的111年全中運27日閉幕，新竹縣榮獲16金14銀29銅佳績，總計59面獎牌，創造歷年來最佳成績，明年全中運由新竹縣主辦，在體育署副署長洪志昌見證下，花蓮縣副縣長顏新章將會旗交接給縣長楊文科。楊文科強調將全力辦好賽事，歡迎全國鄉親「來新竹作客!」

全中運會旗交接儀式，由新竹縣國中小學校聯合組成的團隊《頭前》舞團演出「《頭前》文化·科技·智慧城」，結合代表新竹縣的科技、客家、原民元素，為明年新竹縣全中運搶先揭開序幕。

楊文科表示，明年竹縣睽違47年舉辦全中運，是責任也是榮耀，他帶著新竹縣團隊向花蓮縣取經，一棒接一棒，棒棒是強棒，有信心接下下一棒，，提供優質的競賽環境，迎接來自全國超過2萬名的選手，讓全國人看見竹縣好客的人情、文化及山海湖美景。

洪志昌表示，今年號稱史上最長全中運，對花蓮縣團隊給予肯定，明年由新竹縣籌辦，看到楊文科縣長親自出席，展現新竹縣籌辦的企圖心。顏新章則預祝新竹縣明年賽事順利成功。

今年新竹縣代表隊在田徑、柔道、滑輪溜冰、射箭及跆拳道5項表現極為優異。田徑獲得7金2銀3銅，湖口高中徐立紘在10000公尺和5000公尺勇奪雙金，芎林國中林沛萱拿下國女五項全能及跳高2面金牌，東泰高中張嘉妤獲高女跳高金牌，湖口高中黃郁媞獲高女三級跳遠金牌，新湖國中曾馨慧則獲國女標槍金牌。

柔道項目由尖石國中抱回4金1銅，更拿下國中男子組總錦標冠軍，徐子樂及徐子堯兄弟摘下各1金，鍾羽翔及林聖恩也各自拿下1金，成績令人刮目相看。

滑輪競速共得2金2銀4銅，仰德高中曾嘉成、傅孝宇各抱回1金。射箭項目湖口高中國中部李承穎、戴芷萱在混雙賽獲得金牌，石光國中嚴子喬個人賽獲得金牌。跆拳道項目摘下1金2銀3銅，湖口高中黃田鑫奪國女68公斤級金牌。