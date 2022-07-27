為提升台東縣地區發展，台東縣長饒慶鈴與MUJI無印良品總經理吉田明裕27日共同簽訂合作備忘錄。（蔡旻妤攝）

為提升台東縣地區發展，台東縣長饒慶鈴與MUJI無印良品總經理吉田明裕27日共同簽訂合作備忘錄。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

為提升台東縣地區發展，台東縣長饒慶鈴與MUJI無印良品總經理吉田明裕27日共同簽訂合作備忘錄。雙方對於地方活化與公益互助合作，無印良品將針對台東縣境內地方活化、活用地方資源、振興地方產業、育兒以及高齡者支援等社會福利公共議題，提供企業社會責任的協助。

饒慶鈴表示，未來將與無印良品展開多元面向合作，讓台東更好更宜居。縣府近年在財政穩定且有賸餘的情況下，積極推動社會福利政策及產業發展方案，外縣市東漂者愈來愈多，然而縣內仍有交通及人口高齡化等議題待改善，由於日本已有不少地方活化的實際案例與經驗，希望無印良品未來可以針對「育兒及次世代培育」及「高齡者生活支援」等議題面向，與縣府有更進一步的合作發展，共同推進台東全齡生活共好的目標。

無印良品總經理吉田明裕表示，此次合作盼能互相認識了解，作為共同努力的夥伴，今年3月到訪台東時，饒縣長對於無印良品將進駐台東表示熱烈歡迎，且饒縣長對地方治理遠見與無印良品經營理念契合，因此促成了這次合作。

國際發展及計畫處說明，此次簽訂合作備忘錄，雙方同意共同合作、推進活動，改善民眾生活品質並促進台東縣地方活化。無印良品長期關注地方發展，透過開設在地門市，深入發掘地方魅力、針對在地問題提出建議。

饒慶鈴表示，無印良品秉持著嚴選良質的素材、捨棄不必要流程、簡單化的包裝等堅持，這樣的理念與台東縣府近年推動新思維、高效率提倡真實自然的經濟模式「慢經濟」非常契合，進駐台東不僅帶來就業機會，更盼擴展台東產業量能。

雙方未來將有更多面向的合作與發展，也盼未來無印良品攜手在地商家、農家，創造專屬台東的經濟模式，更透過無印良品獨到的眼光挖掘在地特色、發展台東文創產業，實踐人與人的交流、關懷在地，對地方有所貢獻，與縣府攜手提升東部發展量能，創造慢經濟城市榮景。