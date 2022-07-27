每個老闆都有不同的個性，對員工的要求和條件也不一樣。《搜狐網》命理專欄發文，分享12星座老闆的個性，以及他們喜愛的員工類型，想要升職加薪就要先抓住老闆的心。

▎白羊座

白羊座老闆較喜歡樂觀開朗的員工，無論面對多大的事情，都可以保持冷靜與積極的態度，是最讓他們欣賞的地方，並相信這樣的員工可以為自己帶來長久的收益。

▎金牛座

金牛座老闆雖然不缺錢，但是付給員工的每一分錢都要花在刀刃上，只要你能給他們帶來盡可能大的收益，老闆一定會對你刮目相看。

▎雙子座

雙子座老闆最重視的是「待人處事的態度」，員工如果能夠多一些細心和貼心，會讓他們覺得彼此的關心非常親近，不只有單純的僱傭關係，因此非常需要能為公司帶來溫暖的員工。

▎巨蟹座

巨蟹座老闆比起優秀的能力，更看重員工的品德，善良的員工會讓他們印象深刻，不得不對你另眼看待。

▎獅子座

唯一能征服獅子座老闆的就是員工的實力，因為他們很現實也很固執，只看得見員工的能力如何，優秀的員工他們會感到由衷的佩服，表面卻裝作雲淡風輕的樣子。

▎處女座

處女座老闆做任何事都力求完美，如果員工也同樣注重細節、要求完美，他們就會相當欣賞，因此做事只要稍微用心一些、努力一些，就可以征服他們。

▎天秤座

天秤座老闆喜歡直爽的員工，想放假就直說，他們提倡勞逸結合，一定會給員工放假，但是在工作時要踏實、全身心投入，這才是會讓他們看好的員工。

▎天蠍座

天蠍座老闆比較看好努力的員工，他們會發自內心佩服那些自願加班到很晚的員工，但他們其實並不苛刻，也不會要求員工一定要加班，偶爾還會給予員工們一些獎勵。

▎射手座

想征服射手座老板，情商高很重要，且面對任何事情都綽綽有餘，遇到困難也能迎刃而解，就會讓他們刮目相看。

▎摩羯座

摩羯座老闆喜歡有毅力的員工，面對任何問題，態度都是最重要的，如果只是三分鐘熱度，結果肯定也不怎麼樣，因此得學會不被困難打敗、不半途而廢的精神，才能征服他們。

▎水瓶座

水瓶座老闆喜歡有創意的員工，想法越多越好，只要創意夠、點子多，能夠幫助公司達到收益，你偷懶他都能睜一隻眼閉一隻眼，裝作不知道。

▎雙魚座

雙魚座老闆喜歡邏輯思維能力強的員工，在面對繁瑣的問題時，如果你可以替他們分析情況，且交辦的任務完成得很好，就可以進入他們的好員工名單。