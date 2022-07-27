2006年開始「降低投票年齡」呼聲不斷，2022年3月25日立法院三讀通過「18歲公民權」修憲案，並將在今年11月26日舉行複決公投。蔡英文總統更公開宣示，希望民進黨公職人員投入推動修憲案過關，身為小英之友會中和分會執行長，同時也是新北市議員參選人張嘉玲，率先在新北市中和環球商圈（中和區民有街1號）掛出大型看板，宣傳推動「民主前進挺18 我們一起挺18歲公民權」！

張嘉玲表示，此次修憲案，對於台灣的許多年輕人相當振奮，蔡總統也曾呼籲，通過修憲案可以讓更多年輕人有意願、機會，共同積極參與公共事務，也能帶動社會各個領域的進步。

她強調，「18歲，在世界九成以上的國家已享有公民權，美國、英國、德國、日本等國家的年輕人可以，我們相信，台灣的年輕人也可以！」

張嘉玲說，18歲的青年有許多法定的義務，卻必須等到20歲才能有投票權，23歲才能有被選舉權，權利義務顯然不對等！支持18歲公民權修憲案，就是實踐民主精神，賦予青年參與選舉的基本權利，落實世代正義。

今年11月26日，我國史上首次修憲交由公民複決，「18歲公民權」修憲案能順利通過，要靠我們一起推動，讓民主前進挺18！

她強調，《憲法增修條文》第12條有效同意票須過選舉人總額之半數，若以2020年總統副總統選舉人數1931萬1105人推估，18歲公民權修憲複決過關，至少需要獲得965萬5553張有效同意票，門檻非常高，比蔡總統2020年817萬得票數更高，需要所有朋友一起相挺。