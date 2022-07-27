林右昌來到民進黨澎湖縣長參選人陳慧玲競選辦公室，並進行海港城市治理經驗交流，大力為陳慧玲澎湖縣長提名及年底選戰加油。（張茂雄攝）

基隆市長林右昌27日來到民進黨澎湖縣長參選人陳慧玲競選辦公室，與縣長參選人陳慧玲進行海港城市治理經驗交流，並大力為陳慧玲澎湖縣長提名及年底選戰加油。林右昌表示，基隆港「國門廣場」景觀設計及環港的步道系統非常成功，澎湖與基隆同為海港城市，如能建構馬公港新水岸將可翻轉澎湖。

林右昌一開始即盛讚澎湖縣長參選人陳慧玲，說她提出的65歲以上長者假牙裝設補助案，是一個很棒的福利政策，以基隆市為例，第一年編列６０００多萬的經費之後，逐年遞減到現在只有２０００多萬即可，因為一開始大家爭相裝假牙預算須比較多，幾年之後維持動態平衡錢就不需那麼多了。對於老人而言，牙齒健康能好好吃東西，身心健康年輕人就沒煩惱了。

對於基隆、澎湖的海港城市公共建設願景進，正在爭取縣長提名的陳慧玲提出的美麗澎湖發展基金、重新檢討「新澎湖灣莒光特區古城及港市發展計劃」、輔導成立公私部門青年發展單位及爭取2025台灣燈會在澎湖等，期望從基礎加強社會體質，有感提升澎湖縣觀光、商務的發展厚度，並對接南台灣生活圈的產業動能，讓澎湖成為宜居、宜業的友善城市。

現場也有許多澎湖民眾，踴躍向林右昌、陳慧玲發問，同時對參選馬公市長黃健忠、議員蘇育德、代表謝佑康等人鼓勵，希望這些年輕人接起澎湖政治的強棒，將澎湖打造成一座海洋城市。林右昌最後大力推薦陳慧玲的地方經驗，期望有機會成為民進黨下一屆澎湖縣長參選人，能務實帶領澎湖縣政翻轉，開創新局。