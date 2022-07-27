張姓婦人2007年無端被控騎車撞傷人還肇事逃逸，她被判刑確定後，提再審翻案獲判無罪確定，她獲刑事補償46萬6000元，她另提訴訟要求台北市中正二分局賠償60萬元，但台灣高等法院維持原判決，駁回她的請求。可上訴。

高院指出，2018年張女已提起國賠訴訟，向警方求償227萬5523元，當時法院認定她可獲賠慰撫金20萬元，因沒有超過她領取得刑事補償，依法不能再聲請國賠，因此不准許她的請求，警方免賠確定，張不能又提國賠訴訟。

2007年9月26日晚間，賣彩券的8旬朱姓老婦在北市汀州路三段巷口被機車撞倒，左肩與下背部挫傷，因目擊者報案時誤將車牌號碼「M」說成「N」，轄區員警找上車主，將案發時正在新北市某黃昏市場賣襪子的張婦送辦。

檢方起訴後，歷審都判張女有罪且依傷害、肇逃罪判拘役50天和6月徒刑、共易科罰金23萬3000元確定，她努力爭清白，憑藉一己之力，10年內8次提起再審，高院再審判她無罪確定，她成為極少數獲平反的冤獄案件，被稱為司法版「小蝦米對抗大鯨魚」。