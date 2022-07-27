國民黨桃園市長參選人張善政誤用「旅長」外號關心林哲瑄挨酸「張善蹭」，他第一時間道歉，27日接受媒體人蔡詩萍專訪時坦言因教書、工作忙，台灣職棒看得少，但若當選桃園市長絕對要大力建立棒球基地，讓棒球持續成為桃園強項運動，也樂見藉此機會重拾隊棒球熱度。

富邦悍將外野手林哲瑄在新竹棒球場飛撲救球傷及左肩，張善政在臉書發文祝林早日康復，卻誤用網友暗諷林哲瑄霸凌隊友的「旅長」稱呼當林的綽號，引爆網友怒火抨擊「不懂就不要蹭」，更酸他是「張善蹭」。

張善政除再度道歉，也坦言對職業球星沒那麼熟，因教書、工作忙，台灣職棒看得少，但桃園市有棒球場，且職棒很多選手出自桃園，身為桃園市長絕對要大力建立棒球基地，讓棒球持續成為桃園強項運動。

「小時候迷死了！」張善政也透露小時候熱愛世界少棒，尤其台灣少棒威震美國威廉波特，盯著電視宛如不夜城，長大到美國念書，也一定要看NBA、大聯盟，不然和同學、同事沒話題，強調自己喜歡棒球，但客觀因素無法場場關注台灣職棒，希望藉此機會重拾對棒球熱度。