聯電（2303）總經理王石在今（27）日法說會中指出，過去兩年是一個超級循環週期，半導體業目前正進入庫存調整期。邁入第三季，雖然智慧手機、個人電腦和消費電子產品的需求降溫可能會帶來一些短期波動，積極與客戶合作，調整產品組合，預計出貨水準與第二季持平，產能利用率100％。

王石說，聯電差異化的產品組合，將用領先的特殊製程技術以及結合全球頂尖客戶的堅強合作夥伴關係，度過週期性的波動。

聯電第二季合併營收為720.6億元，季增13.6％，年增41.5％。第二季毛利率46.5％，淨利213.3億元，每股稅後純益（EPS）1.74元。

王石表示，在終端市場對聯電差異化製程持續強勁需求的帶動下，公司第二季財務數字與預期相符。整體晶圓出貨量較前一季增加4.3％，平均售價提升與有利的匯率，將第二季的毛利率拉升至46.5％。

聯電南科Fab 12A廠P5新建產能在第二季開始量產，以及OLED顯示驅動、影像處理、WiFi和車用等應用需求成長，22／28奈米產品組合的營收較前一季成長了29％，佔公司整體晶圓收入約22％。

王石認為，結構性趨勢推動智慧手機到汽車等終端設備中半導體含量的增加，28奈米對於現有及未來新的產品應用，將會是一個需求長穩的技術節點。